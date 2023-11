Explosies in Den Haag, Rotterdam en Krimpen aan den IJssel

Connect on Linked in

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een explosie geweest in een appartementencomplex aan de Zuidwal in Den Haag. Dat gebeurde om ongeveer 03.30 in de hal van het gebouw, waardoor er in het gebouw dikke rook kwam te hangen.

Er raakte niemand gewond, maar de bewoners van 24 woningen moesten tijdelijk hun huizen verlaten.

In Rotterdam was er even na 04.00 een ontploffing aan de Paul Krugerstraat in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Daar was volgens de politie flinke materiële schade, maar raakte niemand gewond.

Rond 02.20 schrokken bewoners van de Allegro in Krimpen aan den IJssel wakker van een harde knal. Er was een explosie bij de voordeur van een woning. Ook hier waren geen gewonden.