Explosies in Heemskerk, Diemen, Rotterdam en Ridderkerk (UPDATE)

Connect on Linked in

In Diemen en in Ridderkerk zijn in de avond en nacht van zaterdag op zondag explosies geweest bij woningen. Ook in Rotterdam en Heemkerk waren er ontploffingen.

(Beeld MediaTV)

Omliggende huizen

Aan het Dalkruid in Diemen-Zuid raakte een woning beschadigd en sneuvelden ruiten van omliggende huizen. De ontploffing gebeurde in de loop van de zaterdagavond. Er zijn geen gewonden gevallen. Over een dader of daders is niets bekend.

Heemskerk

Bij de centrale toegangshal van een portiekflat aan de Raadhuisstraat in Heemkerk ging rond 04.30 een explosief af. De politie zegt dat er niemand gewond is geraakt. Het gaat vermoedelijk om zwaar vuurwerk. De toegangshal was beschadigd: brievenbussen, een ruit en plafondplaten zijn vernield.

December

Aan de Koninginneweg in Ridderkerk was er even na middernacht een explosie bij de ingang van een appartementencomplex. De deur en brievenbussen van het portiek zijn vernield. Brokstukken werden door de straat geslingerd.

Bij de explosie raakte niemand gewond. Op 30 december 2022 was er ook een ontploffing bij het portiek.

Iets later in de nacht was er een ontploffing van zwaar vuurwerk aan de Weteringstraat in Kralingen-Crooswijk. De schade bleef daar beperkt.