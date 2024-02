Explosies in Maarssen en IJmuiden

Connect on Linked in

In de nacht van maandag op dinsdag was rond 02.00 een explosie bij een bar aan de Bloemstede in Maarssen. Ee raakte niemand gewond. Door de explosie ontstond een brand in het pand, die door de brandweer is geblust.

Op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden was er rond 03.15 een explosie bij een lunchroom. Waarschijnlijk is er een aanslag gepleegd met zwaar vuurwerk.

Politie en de Koninklijke Marechaussee kwamen ter plaatse. Er is één persoon ter plaatse gecontroleerd. Een groot deel van IJmuiden rondom de haven geldt als veiligheidsrisicogebied waar ook de marechaussee een controlerende taak heeft.

Over dader of daders van de twee aanslagen is niets bekend gemaakt.