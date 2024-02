Explosies in Rotterdam en Capelle aan den IJssel

Connect on Linked in

In Rotterdam en Capelle aan den IJssel hebben zondagnacht twee explosies plaatsgevonden. Dit gebeurde bij een auto en een woning. Er raakte niemand gewond, wel is er flinke schade. De politie gaat niet uit van een link tussen de twee incidenten.

Parkeergarage

Rond 02.00 werd een grote knal gehoord in parkeergarage Benthuizerstraat aan de Bloklandstraat in Rotterdam-Noord. Er bleek een explosie te zijn geweest bij een auto die daar geparkeerd stond. De schade is groot maar niemand raakte gewond.

Twee verdachten

Getuigen zagen een man met een lichte huidskleur van ongeveer 1.80 meter wegrennen. Hij was in het donker gekleed, droeg een halflange jas met een capuchon die hij over een petje heen droeg. Hij vluchtte in de richting van de Benthuizerstraat. Hij zou volgens getuigen op de Benthuizerstraat nog gesproken hebben met een man op een herenfiets. Die had een lichtgetinte huidskleur, een mager postuur en droeg grijze kleding. De politie is op zoek naar deze mannen en naar meer informatie.

Capelle aan den IJssel

Even later, rond 03.40, was het raak op de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel. Bij een woning klonk een grote klap die zorgde voor schade. De bewoners bleven ongedeerd. Ook in deze zaak is nog niemand aangehouden.

In beide gevallen doet de politie onderzoek. Er zijn sporen vastgelegd en verzameld, die verder worden onderzocht door het Nationaal Forensisch Instituut (NFI). Ook is met buurtbewoners gesproken en worden camerabeelden bekeken.

Over een motief voor de explosies is nog niets bekend, maar de politie gaat niet uit van een verband tussen de twee ontploffingen.