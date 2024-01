Explosies in Rotterdam en Dordrecht

Print This Post

Bij woningen in Rotterdam en Dordrecht hebben donderdagnacht explosies plaatsgevonden. Door de ontploffingen ontstond schade en brand. Niemand raakte gewond.

Keukenbrand

Rond 03.30 kwamen er meldingen binnen van een explosie bij een woning aan de Vergiliusstraat in Rotterdam-Lombardijen. Door een brandbom raakte de voorgevel van het huis zwartgeblakerd. De explosie veroorzaakte brand in de keuken, die door de twee bewoners zelf geblust is.

Het Team Explosieven Veiligheid en de forensische opsporing kwamen ter plaatse om onderzoek te doen.

Emmer water

Ruim twee uur eerder, rond 01.20, was er een explosie op de Mariastraat in Dordrecht. Door de ontploffing vloog een achterpoort en een heg in brand. Een omstander wist de brand te blussen met een emmer water.

De politie doet onderzoek naar de explosie. Er zijn in beide gevallen geen verdachten aangehouden.