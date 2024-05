Explosies in Rotterdam, Schiedam en Almere

Print This Post

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben er explosies plaatsgevonden bij panden in Rotterdam, Schiedam en Almere. Er vielen geen gewonden, wel was er sprake van schade.

Rond 00.50 was er een explosie bij een bedrijfspand aan de Nieuw-Mathenesserstraat in Schiedam. Deze veroorzaakte korte tijd brand, die snel geblust werd. De schade aan het pand is beperkt, aldus de politie, die vrijdagochtend buurtonderzoek verricht.

De ontploffing vond plaats bij een autobedrijf. Na de explosie ging urenlang het alarm bij het bedrijf af.

Rotterdam-Zuid

Ook op een balkon van een appartementencomplex aan het Lodewijk Pincoffsplein in Rotterdam-Zuid vond vannacht rond 03.20 een explosie plaats. De schade viel volgens de politie mee.

Almere

In de nacht van donderdag op vrijdag vond rond 03.40 een explosie plaats in de Rumbastraat in Almere. Daarbij ontstond schade aan de voordeur.

In alle gevallen raakte er niemand gewond en zijn er nog geen verdachten aangehouden.