Explosies in Rotterdam-West en Rotterdam-Zuid (UPDATE2)

De pui en de ruiten van een café in Rotterdam-West zijn in de nacht van maandag op dinsdag zwaar beschadigd geraakt na een explosie. De politie kwam ter plaatse, maar niet de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie. Waarschijnlijk ging het om een ontploffing van zwaar vuurwerk.

(Beeld Media TV)

Geen brand

Er ontstond geen brand na de ontploffing, die om 03.55 plaatsvond. Doelwit was een café aan de Beukelsweg.

Een kwartier eerder was er een explosie op de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid. Daar is na de ontploffing wel brand ontstaan. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht.

Portiekwoning

De ontploffing in Rotterdam-Zuid was bij een portiekwoning. Een aantal mensen is door de politie uit naburige woningen gehaald en nagekeken door ambulancepersoneel.

Er is verder niemand gewond geraakt bij de explosies. Over de daders is niets bekend geworden.