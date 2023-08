Explosies in vier steden: twee verdachten aangehouden

Connect on Linked in

Bij een explosie in Amsterdam is donderdagnacht een bewoner van een huis gewond geraakt. In Rotterdam waren er twee ontploffingen bij woningen. Daar werden twee verdachten aangehouden. Ook in Nieuwegein en Den Haag waren er incidenten met explosieven.

Gewond

De explosie in Amsterdam vond plaats in de straat Kelbergen in Amsterdam Zuid-Oost. De stadszender AT5 bericht op haar website dat daar vannacht een bewoner gewond bij is geraakt.

Door de explosie werden de voor- en achtergevel van het huis compleet weggeblazen. Na de explosie ontstond er brand in de woning. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht, met onbekend letsel.

De oorzaak voor deze ontploffing is volgens de brandweer nog onbekend.

Betalen

In Rotterdam vonden in de afgelopen nacht twee ontploffingen plaats. In Crooswijk, en het Oude Noorden. Dit meldt RTV Rijnmond vrijdagmorgen.

Bij de ingang van een portiekflat aan de Boezemstaat in Crooswijk was rond 04.15 een explosie te horen. Naast de beschadigde toegangsdeur is met graffiti ‘Betalen’ gespoten en een klok getekend, net als eerder deze week bij een portiekflat aan de Willem Ruyslaan in Kralingen.

In het Oude Noorden ging halverwege de nacht een explosief af bij een appartementengebouw aan de Rembrandtstraat. Niemand raakte gewond, aldus de website van RTV Rijnmond. De klap beschadigde een aantal ramen van een woning op de eerste verdieping.

De politie wist kort daarna een paar straten verderop twee verdachten aan te houden.

Schade

Ook in Nieuwegein en Den Haag waren er explosies, meldt de NOS. Niemand raakte daarbij gewond. In Nieuwegein ging er rond 3.30 een explosie af bij een woning.

In Den Haag was er een ontploffing bij een bedrijfspand. Door de explosie is schade aan het pand ontstaan. Zo zit er een gat in de gevel van het gebouw.