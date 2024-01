Explosies in Vlaardingen en Beverwijk

Connect on Linked in

In Vlaardingen heeft opnieuw een explosie plaatsgevonden, waarbij mogelijk opnieuw de loodgieter het doelwit was, wiens panden zijn gesloten vanwege eerdere aanslagen. In Beverwijk raakte een deur beschadigd door een explosie.

Ontploffing

De explosie vond woensdagavond plaats, in de Wilhelminastraat. Dit bericht de nieuwszender Rijnmond. De ontploffing vond volgens omstanders plaats op enkele tientallen meters van een van de gesloten panden van de eerder bedreigde Vlaardingse loodgieter. Niemand raakte daarbij gewond. De schade aan het pand bleef minimaal.

Volgens de politie sloegen er drie personen op de vlucht. Geen van is opgepakt, voor zover bekend, meldt Rijnmond.

Woensdag maakte de politie al bekend dat de panden van de bedreigde Vlaardingse loodgieter langer dicht blijven, na acht aanslagen op de panden en zijn woning. De politie vindt het te onveilig om de panden vrij te geven.

Inmiddels zitten drie verdachten vast voor de reeks explosies op de loodgieter. De eerste verdachte is opgepakt na een explosie in de Gretha Hofstralaan. Het gaat om een 26-jarige Rotterdammer. Later hield de politie ook nog twee Rotterdammers aan van 17 en 24 jaar.

Explosie

Ook bij een woning in de Vechtstraat in Beverwijk is er in de nacht van woensdag op donderdag een explosie geweest. Rond kwart voor vier vond de explosie plaats bij de voordeur van de woning. De bewoner lag op dat moment te slapen. Dit meldt het Noordhollands Dagblad.

Een getuige heeft volgens de politie een persoon in zwarte kleding zien wegrennen. De politie meldt dat de deur en een ruit beschadigd zijn geraakt. Er werd door de politie een sporenonderzoek gestart. De straat is afgezet.