Gevangenisstraf en tbs voor online-misbruiker Gianni de W.

De rechter heeft online-misbruiker Gianni de W. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar cel, en tbs. Hij perste tientallen jonge meisjes af met hun naaktbeelden.

Beeld: Een tbs-kliniek (foto ter illustratie)

Straf

De straf die de rechter geeft, is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De rechter legt alleen tbs met voorwaarden op, in plaats van dwangverpleging. Hij moet 91.000 euro aan schadevergoedingen aan zijn slachtoffers betalen. Dit bericht Nu.nl woensdag.

Misbruik

De W. krijgt de straf voor het online misbruiken van dertig meisjes en jonge vrouwen. Dat zijn de slachtoffers die aangifte tegen hem hebben gedaan. De meesten van hen waren nog minderjarig toen de strafbare feiten plaatsvonden, schrijft de nieuwswebsite.

De verdachte probeerde meisjes via sociale media zover te krijgen dat ze een serie naaktfoto’s van zichzelf maakten. De W. beloofde de meisjes dat hij daarvoor zou betalen en dat de beelden veilig en privé zouden blijven.

Maar zodra het slachtoffer pikante foto’s of video’s had gestuurd, ging hij over tot afpersing. Hij eiste nog meer foto’s en video’s. Hij dwong de meisjes ook seksuele handelingen te verrichten en dat in beeld te brengen.

Slachtoffers

De online-misbruikzaak is veel groter dan de dertig aangiftes. De W. zou zeker 172 (veelal minderjarige) slachtoffers hebben gemaakt. Tijdens de behandeling van de rechtszaak in maart werd duidelijk dat De W. zijn slachtoffers voornamelijk via Snapchat en Instagram zocht. Op zijn telefoons zijn ruim 300.000 afbeeldingen van hen gevonden.

Experts vertelden tijdens eerdere zittingsdagen dat De W. verminderd toerekeningsvatbaar is. De verdachte heeft autisme. Door veel problemen thuis heeft hij ook andere stoornissen ontwikkeld, waaronder borderline.