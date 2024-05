Jarenlange straf geëist tegen chauffeur die 47 mensen smokkelde

Print This Post

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 33-jarige man die wordt verdacht van de smokkel van 47 vreemdelingen. Hij probeerde de mensen in zijn vrachtwagen met de veerboot naar Engeland te vervoeren.

Speurhond

Op de avond van dinsdag 5 december 2023 controleerde de Koninklijke Marechaussee in Hoek van Holland de vrachtwagen van verdachte, bij de grensdoorlaatpost voor de veerboot naar Engeland,. De speurhond sloeg aan bij de controle. Toen de binnenkant van de trailer werd gecontroleerd, werden er 47 mensen aangetroffen, onder hen mannen, vrouwen en kinderen. Zij kwamen onder andere uit Irak, Vietnam, Turkije en Albanië en zaten verstopt tussen oldtimers-auto’s.

Dat in het zeil van de vrachtwagen niet was gesneden en dat het met haken was dichtgemaakt, wijst erop dat de vreemdelingen van buitenaf binnengelaten zijn, stelde het OM. De chauffeur werd daarom verdacht van mensensmokkel. Hij heeft tijdens het politieverhoor ook bekend. Hij zou hiervoor 45.000 euro aan beloning krijgen.

Illegaal

‘Mensensmokkel is een verwerpelijk delict’, zei de officier van justitie tijdens de zitting. ‘Het doorkruist het overheidsbeleid inzake bestrijding van illegaal verblijf in en illegale toegang tot Nederland en andere Europese landen. Daarnaast draagt het bij tot het in stand houden van een illegaal circuit.’

De officier ging ook in op de kwetsbare positie van de illegale vreemdelingen: ‘Deze mensen liepen gevaar. Gevaar om gewond te raken door de lading in de trailer, gevaar om onderkoeld te raken en misschien zelfs onwel te raken. Zij konden de zeer krappe ruimte waarin zij zich bevonden niet verlaten zonder hulp van buitenaf.’

Chaos

Een forse gevangenisstraf is volgens de officier dan ook de enige passende straf. ‘Juist in deze tijd, waarin mensensmokkelaars gretig gebruikmaken van de chaos rondom de vluchtelingenproblematiek en er enorme geldbedragen worden verdiend aan mensen die op de vlucht zijn, is het van belang dat er hoge straffen worden opgelegd uit een oogpunt van preventie.’