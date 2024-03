Explosies in Eindhoven, Zwanenburg en Uithuizen (UPDATE)

Connect on Linked in

Een woning in het Groningse Uithuizen is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd geraakt door een explosie en een brand. Dat gebeurde rond 04.00. Eerst ontplofte er volgens de politie zwaar vuurwerk en daarna brak er brand uit.

Marialaan

Toen agenten bij de woning aan de Ommelandenweg aankwamen bleek er niemand gewond te zijn geraakt. Van de dader of daders is nog geen spoor.

In Zwanenbrug was er om 23.55 een ontploffing bij een woning aan de Marialaan. Ook daar is over een dader niets bekend.

Door de explosie raakte deze woning behoorlijk beschadigd. De gevel van de woning raakte ontzet en ontstond een brand, die de bewoonster heeft kunnen blussen. Niemand raakte gewond.

Voordeur

Rond 00.15 was er bij een huis aan Anemonestraat in Eindhoven een ontploffing waardoor de voordeur er uit werd geslagen. De bewoonster van de woning was op dat moment in de woonkamer, maar raakte niet gewond. Volgens de politie is er geen signalement van de dader of daders bekend.

Het lijkt te gaan om een ontploffing van zwaar illegaal vuurwerk.