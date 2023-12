Explosies in Zwijndrecht, Rotterdam en Den Haag

Connect on Linked in

In meerdere steden in de Randstad hebben zaterdagnacht explosies plaatsgevonden. Dat gebeurde in Zwijndrecht, Rotterdam en Den Haag. In de Hofstad vonden twee explosies plaats.

Bij een woning aan de Koninginneweg in Zwijndrecht ging rond 04.00 een explosief af. Die veroorzaakte schade aan de voordeur. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. De verdachte is gevlucht. De politie doet onderzoek naar het incident.

Rotterdam

Bij een portiekwoning aan de Persoonshaven in Rotterdam-Feijenoord woedde zaterdagnacht korte tijd brand na een explosie. De woning liep daardoor schade op. Niemand raakte gewond. De verdachte vluchtte na de ontploffing weg. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Café

Ook in Den Haag was het vannacht rond 02.30 raak. Daar zorgde een explosie bij een café aan de Vaillantlaan in de Haagse Schilderswijk voor grote schade. Meerdere ramen van het café zijn gesprongen. De politie vermoedt dat er vuurwerk naar binnen is gegooid.

De politie denkt dat er twee verdachten betrokken waren bij de explosie. Zij zijn nog niet aangehouden.

Ook in het Laakkwartier vond zaterdagnacht een explosie plaats. Bij de voordeur van een woning aan de Miquelstraat werd zwaar vuurwerk afgestoken. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de twee explosies in Den Haag. In beide gevallen raakte er niemand gewond.