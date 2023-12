Explosieven gevonden in woning in Urmond en verdachte aangehouden (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft in het Limburgse Urmond dondermorgen in een woning explosief materiaal gevonden. De EOD heeft die inmiddels overgebracht naar een veilige locatie. Ook in Geleen wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Er is een verdachte in de zaak aangehouden.

Afzetting

De explosieven werden gevonden in een woning aan de Burgemeester Kurversstraat in Urmond. Daar was een ruime afzetting opgezet. Tien woningen in de omgeving werden ontruimd, toen bleek dat de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) de explosieven had aangetroffen. ‘De situatie is wel stabiel en veilig’, berichtte de politie donderdag.

De gemeente zorgde voor opvang van de bewoners.

Tot ontploffing

Om 9.30 maakte de EOD het explosieve materiaal klaar voor vervoer en werd het overgebracht naar een veilige plek in de buurt van de woning. Daar werd het tegen 11.00 tot ontploffing gebracht.

De politie meldde donderdagmorgen vroeg aan de Limburgse zender L1 dat er één verdachte is aangehouden.

Locatie

Ook een woning aan de Burgemeester Lemmensstraat in Geleen zal door de EOD op explosieven worden onderzocht. Daarover volgt later meer informatie. Ook in de woning in Urmond zal nog verder onderzoek plaatsvinden. Geleen en Urmond liggen dicht bij elkaar.