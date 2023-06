Explosieven voor plofkraken gevonden in kelder van flat

Connect on Linked in

In een kelder van een flat in Den Bosch heeft de politie donderdagochtend een grote hoeveelheid explosief materiaal gevonden, dat bestemd was voor plofkraken.

Beeld is ter illustratie (foto Joost van der Wegen)

Onderzoek

De ontdekking werd gedaan, na een inval in het kader van een groter onderzoek. Dat meldt het Brabants Dagblad. In totaal werden in verband hiermee in Nederland twintig invallen gedaan donderdagochtend.

In Den Bosch werd niemand aangehouden, maar werd wel een volgens de politie ‘grote hoeveelheid explosief materiaal aangetroffen’.

Ontruimd

De explosieven werden gevonden in een kelder van een appartementencomplex aan de Helftheuvelpassage in Den Bosch. Drie verdiepingen van het complex en enkele omliggende kantoorpanden zijn volgens de krant ontruimd.

Een medewerker van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ging rond 8.00 uur met een bompak de berging van de flat in, en ontdekte daar de voor plofkraken bedoelde materialen. De EOD haalt de explosieven naar buiten en zal ze op een nog onbekende plek tot ontploffing brengen.