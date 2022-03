F-side herdenkt dood geslagen Picornie

Connect on Linked in

De in 1997 dood geslagen Ajax-supporter Carlo Picornie (35) krijgt woensdag aandacht met een paginagrote advertentie in de Telegraaf. De F-side herdenkt het feit dat het vandaag 25 jaar geleden is dat Picornie om het leven kwam op een weiland nabij de snelweg in Beverwijk.

A10

Er ontstond die dag een gevecht tussen hooligans van Ajax en Feyenoord. Die laatste groep zette hun auto’s stil op snelweg, vlakbij de Wijkertunnel.

Een maand eerder waren gewelddadige supporters van de clubs elkaar tegengekomen langs de A10 waar ze hadden afgesproken om te gaan vechten. De politie wist toen een grootschalige confrontatie te voorkomen.

Brugrestaurant

Op 23 maart 1997 kwam die confrontatie er, opnieuw op afspraak, wel. Feyenoord-hooligans zetten bij Beverwijk hun auto’s stil langs de snelweg. Er was op die dag een wedstrijd van Feyenoord tegen AZ in Alkmaar. ’s Ochtends hadden zich honderden Feyenoorders verzameld bij het brugrestaurant langs de A4. De aanwezige politie die bij Beverwijk een grote groep Amsterdammers in de gaten hield kon niet voorkomen dat het tot een grootschalige maar korte vechtpartij kwam in een weiland vlakbij de Zwarte Markt.

Hamer

Na enige minuten bleef Carlo Picornie achter nadat hij met messen, stokken en een hamer was bewerkt. Ondanks dat er beeldmateriaal was gemaakt door een camera bij de ingang van de Wijkertunnel heeft de politie de dader of daders nooit kunnen achterhalen. De beelden waren te slecht van kwaliteit en van te veraf gemaakt. In het weiland ruimde de ME direct allerlei wapens op waardoor sporen verloren gingen.

Picornie was een geliefd lid van de F-side. Voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Feyenoord van afgelopen zondag rolden F-siders in het stadion een enorm spandoek met zijn beeltenis uit.