Faig B. schoot uit jaloezie zijn twee ex-en dood

De Helmondse Azerbeidjaan Faig B. (25) was ziekelijk jaloers. In combinatie met een persoonlijkheidsstoornis, een sterke narcistische inslag, cocaïnemisbruik, drank en wraakgevoelens leverde dat een dodelijke cocktail op.

Farida Fargat en haar moeder Sarah zijn twee asielzoekers uit Afghanistan die sinds 2001 in Nederland verblijven. Moeder en dochter maakten een gang langs opvangcentra, asielzoekerscentra en onderduikadressen. Maar een verblijfsvergunning zat er voor hen niet in.

Farida had de ambitie om journaliste of tv-presentatrice worden. Zij werd in 2010 ontdekt door een tv-producent die in haar de ideale presentatrice zag voor zijn Holland’s Next Bollywood Model. Farida groeide uit tot de ster van de show.

Op de drempel van een hoopvoller bestaan, probeert Farida ook los te komen van Faig B., met wie ze als 15-jarige een relatie heeft gehad. Maar Faig zag een toekomst zonder Farida helemaal niet zitten. Hij begint moeder en dochter te stalken.

Farida heeft intussen een nieuwe vriend, Ashkan uit Iran, die met zijn moeder in IJmuiden woont. Het stel verlooft zich en de moeder en dochter trekken bij de moeder en de zoon in.

Faig B. zegt dat hij in februari 2011 weer contact met Farida heeft. Op 12 mei pikt hij haar op in IJmuiden, om haar zogenaamd in Amsterdam af te zetten, waar ze een afspraak heeft met een vriendin. Maar Faig heeft andere plannen en neemt haar mee naar zijn woonplaats Helmond. Hij wil haar opnieuw voor zich winnen. Als Farida dreigt naar de politie te stappen, omdat ze tegen haar wil naar Helmond is meegenomen, schiet hij haar door het hoofd.

Na dagenlang drank en cocaïne te hebben gebruikt, rijdt Faig in de vroege ochtend van 16 mei naar Zwijndrecht. Daar woont een ander ex-liefje van hem, Nargiz Achoendova. Hij belt aan en schiet in het portiek van de flat haar zus Nermine neer. Hij zou haar voor zijn ex hebben aangezien. Vervolgens gaat hij de trap op om alsnog Nargiz (23), en terloops haar moeder (57), dood te schieten. Nargiz’ vader (63) overleeft de moordaanslag ternauwernood. Pas op 20 mei wordt het lichaam van Farida in het huis van Faig B. in Helmond gevonden.

Begin 2015 legt het gerechtshof in Den Haag Faig B. (29) een levenslange celstraf op. Farida’s moeder zegt te hopen dat hij daar 100 jaar wordt.