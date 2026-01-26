Faissal Taghi (25) krijgt zes jaar cel na procesafspraken

In de strafzaak Slough hebben het Openbaar Ministerie en de verdediging procesafspraken gemaakt. De procesafspraken in deze zaak houden kort gezegd in dat Faissal Taghi akkoord gaat met veroordeling voor deze feiten en met de afgesproken strafeis. Beide partijen zien af van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Het OM eiste in de zaak al zes jaar cel en de rechtbank komt tot dezelfde straf.

Volgens de rechtbank zijn de gemaakte afspraken in deze zaak passend. De straf staat in redelijke verhouding tot de ernst van de feiten, aldus de rechtbank.

Geen gezaghebbende positie

De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmaat rekening gehouden met de rol van Faissal Taghi in de criminele organisatie. Hij nam in deze organisatie geen gezaghebbende positie in. Hij werd door zakenrelaties van zijn vader onder hun vleugels genomen om ‘het vak’ te leren, zo blijkt uit ontsleutelde berichten. Daarnaast heeft de rechtbank rekening gehouden met de straffen die zijn opgelegd aan anderen in de criminele organisatie, het blanco strafblad van Faissal Taghi en zijn strenge detentieomstandigheden in Dubai en de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Cocaïnesmokkel en witwassen

Faissal Taghi werd in augustus 2023 aangehouden in Dubai en in juli 2024 uitgeleverd vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Hij is volgens justitie en de rechtbank aan te merken als deelnemer aan de criminele organisatie. Zo wordt hem verweten dat hij betrokken was bij meerdere drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Het gaat om het vervoeren van in totaal 1.062,50 kilo cocaïne en de invoer van 421 kilo cocaïne binnen Nederland, in totaal bijna 1.500 kilo.



In chats praat hij mee over de voorbereidingen, de organisatie, de deklading, het transport en de financiële afwikkeling. Uit het dossier volgt ook dat Faissal Taghi diverse geldbedragen en (on)roerende goederen heeft witgewassen.

Procesafspraken

Met twee andere deelnemers aan deze transporten maakte het OM eerder al procesafspraken, die ook zijn overgenomen door de rechtbank. In december 2024 werd Dennis G., een contactpersoon van Ridouan Taghi, veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 700.000 euro na vergelijkbare procesafspraken met het OM. Ook Edin G., betrokken bij de invoer van cocaïne en grondstoffen voor methamfetamine, kreeg via een deal zeven jaar cel en een boete van 1 miljoen euro.

Zie ook:

Faissal Taghi maakt procesafspraken met Openbaar Ministerie

Verzoek Taghi om te kunnen kijken naar zijn zoon afgewezen

OM: ‘Weski wisselde 8000 berichten uit met zoon Taghi’