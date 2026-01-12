OM eist zes jaar cel tegen Faissal Taghi (25) na procesafspraken

De verdenkingen draaien om de periode die volgt op de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai in 2019. Faissal was toen 18 jaar oud. Na de aanhouding en latere berechting van Ridouan Taghi werd zijn zoon volgens het OM klaargestoomd om de leidersrol in de criminele organisatie van zijn vader over te nemen.

‘Enige aanspreekpunt’

‘Verdachte heeft verklaard dat hij na de aanhouding van zijn vader, als oudste zoon het enige aanspreekpunt was in de familie. Hij was degene die werd benaderd door anderen om dingen te doen en boodschappen door te geven. Hij kon hier geen weerstand aan bieden, doordat hij niemand – en in het bijzonder zijn vader niet – wilde teleurstellen. Verdachte ziet in dat hij overduidelijk niet goed heeft nagedacht over de gevolgen’, aldus de officieren van justitie van het Landelijk Parket.

Sky ECC

Het bewijs is voornamelijk gebaseerd uit berichten uit de versleutelde communicatiedienst Sky ECC. Zo is volgens het OM te lezen hoe Faissal vanaf eind 2019, op verzoek van zijn vader, in positie wordt gebracht binnen de criminele organisatie. Een van de leden manifesteert zich als coach en opleider van de verdachte, en zegt dat hij hem alles zal uitleggen over de handel in drugs en hem aan veel mensen zal voorstellen. Ook wordt de verdachte aan groepsapps toegevoegd. De coach benadrukt dat Faissal zich terughoudend moet opstellen: ‘Maar echt neefje, vooral rustig aan doen. Dit vak kent in 90% maar 2 eindes en dat is de dood of de bajes. Er zijn geen narcos die na 75 jaar zonder problemen met pensioen gaan.’

Dit vak kent in 90% maar 2 eindes en dat is de dood of de bajes.

Hoewel de beoogde rol van Faissal Taghi volgens het OM lijkt te zijn geweest dat hij de criminele organisatie diende te leiden, is uit het onderzoek niet gebleken dat hij dit ook heeft gedaan. Daarom verdenkt het OM hem niet langer van leiderschap van de criminele organisatie. Het feitelijke leiderschap bleef altijd liggen bij één persoon, namelijk zijn vader. Volgens het OM slaagde deze er in om zelfs in detentie het leiderschap van de criminele organisatie voort te zetten, door via twee opeenvolgende advocaten berichten door te spelen, onder andere via usb-sticks.

Strafzaken tegen advocaten

Eén van hen, Ridouan’s neef en zijn voormalig advocaat Youssef, is reeds veroordeeld tot 5,5 jaar cel, de zaak tegen Ridouan’s ex-advocaat Inez Weski wordt naar verwachting in april inhoudelijk behandeld. Weski, zo volgt uit de berichten, krijgt een pgp-telefoon geleverd, en onderhoudt zo contact met de verdachte in Dubai. Uit de context van deze berichten is door de politie vastgesteld dat ze door de advocaat zijn verstuurd in opdracht van Ridouan Taghi.

Een bericht van Ridouan aan de medeverdachte die als coach optreedt luidt bijvoorbeeld: ‘Luister. Ik reken op jou datje putin (bijnaam van verdachte) onder je hoede neemt want hij heeft nog veel te leren van ons werk…(..)..Ik vertrouw jou dus neem projecten met hem door.’

Cocaïnetransporten

Faissal Taghi, die in augustus 2023 werd aangehouden in Dubai, is volgens justitie wel aan te merken als deelnemer aan de criminele organisatie. Zo wordt hem verweten dat hij betrokken was bij meerdere drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Het gaat om het vervoeren van in totaal 1.062,50 kilo cocaïne en de invoer van 421 kilo cocaïne binnen Nederland, in totaal bijna 1.500 kilo. In chats praat hij mee over de voorbereidingen, de organisatie, de deklading, het transport en de financiële afwikkeling. Uit het dossier volgt ook dat Faissal Taghi diverse geldbedragen en (on)roerende goederen heeft witgewassen.

Procesafspraken

Met twee andere deelnemers aan deze transporten maakte het OM eerder al procesafspraken, die ook zijn overgenomen door de rechtbank. In december 2024 werd Dennis G., een contactpersoon van Ridouan Taghi, veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 700.000 euro na vergelijkbare procesafspraken met het OM. Ook Edin G., betrokken bij de invoer van cocaïne en grondstoffen voor methamfetamine, kreeg via een deal zeven jaar cel en een boete van 1 miljoen euro.

Bij procesafspraken komt het erop neer dat het OM een iets lagere celstraf eist en de verdediging minder verweren voert. De hele procedure verloopt daardoor vlotter, waardoor er meer ruimte is om ook andere zaken voor de rechter te brengen. De afspraken moeten recht doen aan de ernst van de strafbare feiten, maar de verdachte is bijvoorbeeld niet verplicht om schuld te bekennen.

Gelet op vergelijkbare zaken en de richtlijnen van het OM zou – zonder procesafspraken – een gevangenisstraf van acht jaar worden geëist. Met procesafspraken vindt het OM zes jaar passend.

Vermeende uitbraakpoging

‘Hetgeen van invloed is op de strafmaat is de rol van verdachte in de criminele organisatie’, aldus het OM. ‘Hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, die het plegen van ernstige misdrijven tot doel had. Eén van deze misdrijven betrof de vermeende gewelddadige uitbraakpoging van Ridouan Taghi uit de EBI.’

De rechtbank doet op 26 januari uitspraak.

