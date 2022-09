Familie getaserde en gebeten arrestant: ‘Remon overleden door politiegeweld’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft zaterdag bekend gemaakt dat de 42-jarige man die onwel werd nadat hij op 8 september met geweld was aangehouden door de Rotterdamse politie, vrijdagavond is overleden. Volgens zijn familie is het slachtoffer, Remon Kalloe, overleden als gevolg van bruut politiegeweld.

Beeld: Waterkant

De 42-jarige man uit Rhoon maakte volgens de politie op de Zwaluwenlaan in Rhoon ruzie en was dermate agressief en onhandelbaar dat agenten hem moesten taseren. Toen dat geen effect had beet een politiehond hem in zijn been. Kalloe kon vervolgens worden aangehouden en werd overgebracht naar een politiebureau in Spijkenisse, waar een ambulance voor hem klaarstond.

Ook in de ambulance bleef Kalloe volgens de politie onrustig. In het ziekenhuis werd hij onwel en werd zijn toestand als “zorgelijk” bestempeld.

Verward

Volgens de familie van het slachtoffer was Remon Kalloe in verwarde toestand op een verkeerd adres. Dat blijkt ook uit een video die rondgaat. Op Facebook schrijft een familielid: ‘Remon dacht dat hij daar woonde maar zat er één straat naast. Iedereen op dat moment heeft kunnen zien dat Remon verward was. De politie heeft hem niet op een normale professionele manier, waar ze voor zijn opgeleid benaderd om te vragen wat er aan de hand was. In plaats daarvan zijn ze direct over gegaan om hem te taseren.’

Politiehond

Het familielid vervolgt: ‘Nadat de tasers waren ingezet hebben ze een politiehond op hem los gelaten. Waarom? Dit mag niet! Remon is een man met een gespierd postuur, tatoeages en een gouden tand. Mag een agent op basis van zijn uiterlijk concluderen dat hij gevaarlijk zou zijn? Wat hier gebeurd is, is zware onrecht.’

Hartstilstand

Volgens de familie zou Remon een hartstilstand hebben gekregen, lag hij in een coma en werkten zijn lever en nieren niet meer. In het ziekenhuis zou de familie geconstateerd hebben dat hij op zijn hoofd geslagen zou moeten zijn. Ook had hij bijtwonden van de politiehond. Zijn situatie was toen al levensbedreigend.

De Rijksrecherche is onder leiding van het Openbaar Ministerie een feitenonderzoek gestart.