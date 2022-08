Familie vermoorde Rosleny vraagt met flyers aandacht voor onopgeloste zaak

Connect on Linked in

De familie van de in 2016 vermoorde Rosleny Magdela hoopt nog steeds op een doorbraak in de zaak. Daarom deelt ze flyers uit in Amsterdam Zuid-Oost.

Foto: de in 2016 in Amsterdam Zuid-Oost doodgeschoten Rosleny Magdalena

Doodgeschoten

De 28-jarige Rosleny Magdalena werd op 17 november 2016 in Amsterdam Zuid-Oost doodgeschoten, nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Begin dit jaar werd voor het eerst een verdachte aangehouden in de moordzaak, een 29-jarige vrouw. Zij werd later vrijgelaten, maar blijft wel verdachte.

Flyers

Shulesca de la Croes is nu een flyer-actie gestart, om mensen te bewegen te vertellen wie haar nichtje heeft vermoord. Dat meldt de Amsterdamse stadszender AT5 zaterdag. Shulesca heeft 2000 flyers laten drukken, maar daarop een foto van haar vermoorde nicht Rosleny, met als tekst: ‘Laat ons niet zitten met vragen, als jij de antwoorden hebt. Help ons dit hoofdstuk af te sluiten.’

Woede

De pijn om de dood van Rosleny zit nog diep bij Shulesca, schrijft AT5 op haar website. De woede ook. ‘Genoeg is genoeg. Mensen moeten gaan praten. Haar dochtertje is inmiddels 12 jaar geworden. Die stelt zoveel vragen. En wij als familie kunnen niet rusten voordat het is opgelost.’