Vrouwelijke verdachte doodschieten Rosleny Magdalena op vrije voeten

De 29-jarige vrouw die op 19 januari werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Rosleny Magdalena in Amsterdam-Zuidoost is vrijdag op vrije voeten gesteld. Dat zegt een woordvoerder van het OM tegen AT5. Er zijn onvoldoende redenen om haar langer vast te houden. Ze blijft nog wel verdachte in de zaak.

De 28-jarige Magdalena werd op 17 november 2016 neergeschoten bij een fietsbrug op het Maldenhof in Amsterdam-Zuidoost. Dat gebeurde nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Ze overleed vrijwel direct aan haar verwondingen.

Camerabeelden

De onlangs opgepakte vrouw was de eerste arrestatie in de zaak. Ze zat vast in volledige beperkingen. De politie gaf in 2017 camerabeelden vrij waarop de mogelijke verdachte te zien was. De man of vrouw fietste op een damesfiets in een regenpak en stond een poos te wachten onder een tunneltje. Ook achtervolgde hij of zij Magdalena mogelijk.

Gouden tip

Justitie in Amsterdam loofde in 2017 15.000 euro uit voor de gouden tip in de zaak die veel media-aandacht kreeg. De politie zei er eerder rekening mee te houden dat het motief voor de moord om iets puur persoonlijks ging en dat de dader een bekende van het slachtoffer is. Maar wat er dan voor conflict speelde is onbekend.