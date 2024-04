Familieleden veroordeeld voor crystal meth-productie | ‘Moet erachter staan wat ik je geef, bro’

Connect on Linked in

Acht verdachten, op één na afkomstig uit één familie, zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de productie van crystal meth. De drugs werden gemaakt in een woning en schuur in Woerden. ‘Je wilt toch niet dat ik je geen afgemaakt proces geef.’

Veroordeeld

Een 35-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 5,5 jaar. De rechtbank veroordeelt zijn 57-jarige moeder, van wie de woning is, tot een gevangenisstraf van 28 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Vier andere familieleden zijn vrijgesproken.

Seintje

In december 2021 krijgt de politie een seintje van een bouwmarkt nadat een klant hele grote hoeveelheden caustic soda (gootsteenontstopper) koopt. Dat middel wordt als grondstof gebruikt bij de productie van crystal meth. Wanneer de politie camerabeelden van de bouwmarkt bekijkt, zien ze de 35-jarige verdachte uit Woerden. Hij blijkt een bekende van hen te zijn. Vanaf dat moment wordt hij door de politie geobserveerd.

Uit chatberichten blijkt dat een van de verdachten de kok is:

‘Je wilt toch niet dat ik je geen afgemaakt proces geef bro. Aub ff geduld. Moet er achter staan wat ik je geef Kan niet versnellen.’

Op beelden van camera’s bij de woning van zijn moeder is te zien hoe de 35-jarige man en zijn neef met stomende pannen rondlopen en hoe ze hierbij nauw samenwerken. Op 15 februari 2022 valt de politie de woning binnen. Precies op dat moment vervoeren een neef en de zus van de man 25 kilo kant en klare crystal meth. Daarnaast vindt de politie op het aanrecht in de woning nog een kilo van de drugs, in de slaapkamer van de zus drie kilo, én wordt er 280 liter, en 78 kilo restmateriaal aangetroffen.

Loods

Ook in een loods in Kerkdriel, die gehuurd wordt door de zwager van de 35-jarige Woerdenaar, vindt de politie drugsafval en voorwerpen die wijzen op de productie van crystal meth. Volgens het Openbaar Ministerie is ook deze vondst toe te schrijven aan de groep verdachten die in Woerden actief was, maar de rechtbank ziet dat anders in haar uitspraak donderdag.

Het klopt dat de man uit Woerden wel eens bij de loods van zijn zwager is geweest. Daarnaast heeft een getuige melding gemaakt van een vreemde geur rondom de loods. Maar dit is volgens de rechtbank onvoldoende om te spreken van een verband met de drugsproductie in Woerden. De zwager stelt dat het aangetroffen restmateriaal van een oude bekende is die het alleen in de loods wilde stallen. Hij wordt door de rechtbank veroordeeld voor het in bezit hebben van materiaal waarmee drugs gemaakt kunnen worden.

De andere verdachten worden daar – voor wat betreft het aangetroffen materiaal in de loods in Kerkdriel – van vrijgesproken. Zij worden wel veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie die opereerde vanuit de woning in Woerden.

Straffen

De officier van justitie eiste een celstraf van 7 jaar en een geldboete van 40.000 euro tegen de 35-jarige man uit Woerden. De rechtbank veroordeelt hem tot 5,5 jaar cel. Dit komt met name door het feit dat volgens de rechtbank de periode waarin drugsproductie bewezen kan worden, veel korter is dan het OM stelt.

De moeder van de man wordt veroordeeld tot 28 maanden cel waarvan 12 voorwaardelijk. Zij heeft haar woning en schuur ter beschikking gesteld en heeft van de drugsproductie af moeten weten.

De rechtbank legt de neef van de man, met wie hij nauw samenwerkte, een celstraf op van 3,5 jaar. Vijf verdachten, onder wie de zus, worden veroordeeld tot celstraffen variërend van 1 tot 3 jaar; vier verdachten worden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. In de zaak van één verdachte is het OM niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging: de vrouw is overleden.