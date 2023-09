Familielid Taghi ontkent drugshandel voor de rechter

Connect on Linked in

Een familielid van Ridouan Taghi ontkende woensdag voor de rechtbank te hebben gehandeld in harddrugs. Uit versleutelde berichten zou blijken dat hij ook in wapens handelde, meent justitie. Zijn advocaat vond dat het OM in deze zaak missers had gemaakt. Dit bericht het AD.

Achternaam

De 21-jarige Arnhemmer is familie van de vermeende drugscrimineel Ridouan Taghi. Hij stelt mensen te hebben opgelicht door harddrugs aan te bieden, maar ze nooit te leveren. Hij zegt op school te hebben gezeten, geld nodig te hebben, terwijl geen enkele werkgever met hem in zee wilde vanwege zijn achternaam. Dit schrijft het Algemeen Dagblad op haar nieuwswebsite.

Missers

Yehudi Moszkowicz, de nieuwe advocaat van verdachte, probeerde de rechter ervan te overtuigen dat het Openbaar Ministerie (OM) missers had begaan in het onderzoek en de rechtszaak daarom geen doorgang kon vinden. Na meerdere onderbrekingen besloot de rechter uiteindelijk dat daar geen sprake van was.

Stoerdoenerij

De politie kwam de man op het spoor nadat de versleutelde berichtendienst Sky ECC werd gekraakt. Het klopt dat hij ‘ooit zo’n telefoon in handen kreeg gedrukt’, gaf hij in de rechtszaal toe. Hij erkende via de chat ook wel eens foto’s van wapens te hebben doorgestuurd. ‘Maar dat waren gewoon plaatjes die ik van internet haalde. Het was niet meer dan stoerdoenerij. Ik heb zelf nooit een wapen in handen gehad.’

Volgens het Openbaar Ministerie is de Arnhemmer een serieuze crimineel die zich bezighield met grootschalige drugs- en wapenhandel. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij een kraak in Culemborg, waar onder meer dure Rolex-horloges en een kluis werden buitgemaakt.

Vanwege de onderbrekingen zal het OM op een ander moment aan het woord komen in de zaak, aldus het verslag in het Algemeen Dagblad.