Fataal relatiedrama rond Haagse cafébaas eindigt met acht jaar cel

Connect on Linked in

Een vrouw die vorig jaar de eigenaar van het Haagse café Thorbecke doodstak is tot acht jaar cel veroordeeld. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist voor doodslag. Het geweld kwam voort uit een relatiedrama. De Rotterdamse rechtbank vindt dat de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar was.

(Beeld Omroep West)

Woedend

De steekpartij was op 13 mei vorig jaar. Café-eigenaar Oscar den Haring zou volgens zijn vriendin Rosetta ten W. een andere vriendin hebben gehad. Ze zocht hem woedend op in zijn café aan de Thorbeckelaan, en ze had een fileermes meegenomen. Getuigen hebben Ten W. horen roepen: ‘Ik steek je neer’, en hebben gezien dat ze ook werkelijk dreigde met het mes.

Ten W. Zei het mes te hebben meegenomen uit zelfbescherming en erkende ook daadwerkelijk met het wapen te hebben gedreigd. Den Haring was een boom van een man en Ten W. een kleine vrouw.

Den Haring heeft het mes van haar afgepakt en is naar haar huis gegaan, zij volgde hem even later, naar haar zeggen om de ruzie uit te praten.

Hevig bloedend

Maar in haar woning aan de Rossinistraat is het vervolgens rond 01.00 in de nacht misgegaan. Volgens de rechtbank heeft Ten W. in de 2 a 3 minuten dat ze samen in de woning waren Den Haring met een mes uit haar keuken in zijn hals gestoken. Het slachtoffer liep hevig bloedend naar buiten en is liggend op de stoep voor de woning overleden aan zijn verwondingen.

Het verdriet in het buurtcafé was enorm. Oscar Den Haring was erg geliefd bij de buurtbewoners.

Geen opzet

De zaak diende in Rotterdam omdat een van de getuigen werkzaam is bij het parket in Den Haag.

De rechtbank is het met het Openbaar Ministerie en de advocaten David Rutten en Michel van Stratum eens dat er geen sprake was van moord, en voorbedachte raad. Ook was er geen sprake van onvoorwaardelijke opzet om het slachtoffer te doden.

Gedrag sturen

De rechtbank spreekt wel van doodslag en een schokkende daad waarvoor een lange vrijheidsstraf gepast is. Toch komt de rechtbank tot een lagere straf dan geëist.

Rosetta ten W. heeft geen strafblad. Bovendien was ze volgens deskundigen op het moment van de ruzie verminderd toerekeningsvatbaar. Ze kan minder goed dan andere mensen op adequate wijze met oplopende spanningen en bijkomende emoties omgaan. Normaal gesproken vermeed ze conflicten, maar ze nam in dit geval ‘een vlucht naar voren’.

De rechtbank denkt dat Ten W. minder dan een gemiddeld mens in staat is geweest ‘om haar gedrag te sturen en in vrije wil te handelen’.

Advocaat Michel van Stratum: ‘Het is vreselijk voor alle betrokkenen. Met de uitkomst van dit relatiedrama kan onze kwetsbare cliënte goed leven.’