Fietsendief droeg Glock 17 op zak

Pseudokopers van de politie hebben dinsdag in Amsterdam een man aangehouden die volgens de politie een gestolen elektrische fiets te koop aanbood. De man bleek een Glock 17-pistool bij zich te dragen. Een Utrechtse fietsenhandelaar in het Utrechtse centrum kreeg van de Amsterdammer voor 300 euro een fiets aangeboden die nieuw het veelvuldige waard is. Het Algemeen Dagblad sprak de ondernemer Amin Mayahi, die besloot de zaak bij de politie te melden. De verdachte fiets was aangeboden via Telegram.

De politie liet weten dat hij de koop gewoon door zou moeten laten gaan. Daarom reed Mayahi met twee agenten tijdens de voetbalwedstrijd van het Nederlands Elftal naar Amsterdam-Noord. Daar namen de agenten rond 20.00 de transactie over. De verkoper wilde er nog vandoor gaan maar werd snel ingerekend.

Een woordvoerder van de politie Amsterdam heeft aan het AD bevestigd dat een 27-jarige Amsterdammer op heterdaad is gearresteerd. Hij is vastgezet voor verhoor.

Volgens Mayahi was het vuurwapen dat de verdachte bij zich had een geladen Glock 17.