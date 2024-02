Fikse ramkraak op marktplein in Uden

Connect on Linked in

Op de Markt in Uden is in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.15 een ramkraak gepleegd. De toegangsdeur van een juwelierszaak is met een auto ontzet. Volgens de politie is binnen in het pand door een aantal daders forse schade aangericht.

Audi

Ze zijn er met een nog onbekende buit in de grijze Audi vandoor gegaan. Het onderzoek is in volle gang.

Doelwit was juwelier Lucardi op de Markt in Uden. De rovers reden het beveiligingshekwerk kapot. Ze gingen naar binnen en veroorzaakten in de winkel een enorme ravage. Volgens de politie zijn er meerdere vitrinekasten opengebroken en sieraden meegenomen.

Camerabeelden

Omroep Brabant schrijft dat de eigenaren van de zaak op camerabeelden zagen dat er dieven binnen waren. Zij schakelden de politie in.

Toen de politie arriveerde waren de daders er net vandoor.