Film toont Deense duikbootmoordenaar voor zijn daad

De duikbootbouwer die de Zweedse journalist Kim Wall in 2017 vermoorde op zijn boot, gebruikte daarvoor gereedschap dat hij speciaal meenam uit zijn werkplaats. Dit is te zien aan beelden uit de film over de moord die momenteel te zien is op Netflix.

door Joost van der Wegen

Foto: de door de duikbootbouwer Peter Madsen vermoorde journaliste Kim Wall

Verdwenen

Een houtzaag, een mes, een schroevendraaier, riemen en banden. Dat is wat de Deense uitvinder Peter Madsen (46) op donderdag 10 augustus 2017 meenam op zijn zelfgebouwde duikboot, waarop hij de Zweedse journaliste Wall had uitgenodigd voor een tripje. In de film op Netflix is te zien hoe de houtzaag nog aan de muur hangt, maar de dag na de moord van de muur is verdwenen.

Wending

In de film ‘Into the Deep – the submarine murder case’ volgt de kijker de verrichtingen van ‘nutty professor’ Peter Madsen en zijn team van jonge werknemers. De film neemt een bizarre wending, als Madsen’s gast plotseling verdwenen lijkt te zijn, en hij er geen verklaring voor heeft en wordt gearresteerd.

De filmmaker tekent daarna op hoe zijn directe medewerkers hiermee omgaan. Een medewerkster van Madsen wordt uitgenodigd om mee te gaan, als de duikboot klaar is. In plaats daarvan gaat hij met Wall, die een reportage wil schrijven.

Het is daardoor een exclusief kijkje in de wereld van Madsen, voorafgaand aan het misdaadverhaal.

Bewijs

Onder het werk maakt Madsen regelmatig grapjes over het vermoorden van mensen, die onschuldig lijken. Vlak voor zijn vertrek met Wall, vertelt hij nog dat hij voor een rechter nooit zou bekennen voordat bewijs geleverd is, mocht hij ergens van verdacht zijn.

Tijdens de rechtszaak blijkt dat Madsen op zijn laptop filmpjes keek, waarop mensen werden verwond of omgebracht. Hij zoekt op Google met de woorden ‘onthoofding’ en ‘pijn’. Hij bekijkt ook een filmpje van een vrouw wiens keel wordt doorgesneden.

Walls lichaam wordt werd in stukken teruggevonden in de wateren rondom Kopenhagen. Madsen wordt veroordeeld voor moord, tot levenslang.