Filmpje in zaak dodelijke steekpartij mogelijk toegevoegd aan dossier

In de zaak rond de dodelijke steekpartij op Rainée Laveist (foto) in Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie de rechtbank in Middelburg gevraagd om een filmpje toe te voegen aan het dossier. In de zaak eiste het OM maandag anderhalf jaar cel en jeugd-tbs tegen de 17-jarige verdachte E.N.

Respectloos

Kort na de strafeis dook het bewuste filmpje op via social media. In het filmpje was de verdachte triomfantelijk te zien en horen in de jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda waarin hij verblijft. In de video lacht hij om de strafeis. Het OM liet eerder weten dat het filmpje van weinig respect getuigde richting de nabestaanden van Rainée.

Het OM vindt het belangrijk dat de rechtbank kennis neemt van het filmpje, zodat het kan worden meegenomen in de beoordeling van de zaak. Het OM meent dat dit nader inzicht geeft in de houding en de persoon van de verdachte. Een verzoek om het filmpje toe te voegen aan het dossier is vandaag aan de rechtbank gedaan.

Proeftijd

Rainée Laveist werd op 8 september 2022 doodgestoken in het Bellamypark in Vlissingen. Hij zou volgens getuigen hebben geprobeerd een heftige ruzie te sussen. De toen nog 16-jarige verdachte werd dezelfde nacht aangehouden in zijn woonplaats Middelburg. Hij zat nog in zijn proeftijd toen hij Laveist doodstak.

Overvallen

Verdachte E.N. werd eerder veroordeeld voor twee overvallen op een snackbar en een juwelier, beide incidenten vonden plaats in 2020 in Middelburg. Hij was toen nog maar 14 jaar oud. Bij die laatste verwondde hij twee slachtoffers met een mes. Hij kreeg toen 315 dagen jeugddetentie, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Uit het eerdere vonnis blijkt dat de verdachte licht verstandelijk beperkt is.

Volwassenstrafrecht

De nabestaanden van Rainée Laveist willen dat de verdachte namens het volwassenstrafrecht veroordeeld wordt. Berechting volgens het jeugdstrafrecht zou volgens hen geen recht doen aan de ernst van het misdrijf.

De rechtbank doet op 5 juni uitspraak.