FIOD: arrestatie in onderzoek ondergronds bankieren

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De FIOD zegt dat vorige week dinsdag een 43-jarige man uit Rotterdam is aangehouden omdat hij op grote schaal zou hebben witgewassen. Bij hem is ruim een ton aan cash gevonden. Vorige week zijn er in Rotterdam diverse panden doorzocht, onder meer de woning en een tuinhuis van de verdachte. Daarbij zijn ook zoekspecialisten van Defensie ingezet die zich richtten op het vinden van verborgen ruimtes.

(beeld uit archief)

9 miljoen

Naast de cash nam de FIOD een auto, fysieke en digitale administratie, en bankrekeningen in beslag. De man wordt verdacht van witwassen en ondergronds bankieren, of zoals het heet: het zonder vergunning aanbieden van betaaldiensten. Hij zou in ieder geval vanaf maart 2020 mogelijk honderden transacties met een totale waarde van ruim 9 miljoen euro hebben gedaan.

Hij nam contante geldbedragen aan en zette opdrachten door naar zijn vaste contactpersonen in het buitenland die de contante gelden daar aannamen, of vice versa.

Criminele transacties

Om te mogen bankieren is een bankvergunning noodzakelijk. Een aanbieder van betaaldiensten moet verplicht klantenonderzoek doen en melding maken van verdachte transacties. Volgens de FIOD deed de man dat niet. De FIOD vermoedt dat het geld een criminele herkomst had.

De verdachte is vorige week voor 14 dagen in bewaring gegaan.