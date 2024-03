FIOD arresteert man voor handel in cryptotelefoons

Connect on Linked in

De FIOD heeft afgelopen dinsdag een man uit Capelle aan den IJssel aangehouden die zou hebben gehandeld in pgp-telefoons met Sky ECC en Encrochat. De verdachte is een 42-jarige man. Hij zou in de periode 2017 to en met 2021 hebben gehandeld in pgp-telefoons en een omzet van meer dan 15 miljoen euro hebben behaald.

Hack

Het Openbaar Ministerie opende zowel naar de mensen als bedrijven achter EncroChat als Sky ECC strafrechtelijke onderzoeken omdat Encro en Sky als criminele organisaties werden gezien. Op basis daarvan gaf de rechter-commissaris toestemming voor de hack die de politie in 2020 en 2021 in Frankrijk uitvoerde op de servers van de bedrijven. Daardoor konden als “bijvangst” de berichten van gebruikers worden gelezen en gebruikt in honderden strafzaken in binnen- en buitenland.

9000 euro

De nu aangehouden man wordt verdacht van witwassen en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoeking van zijn woning is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, meer dan 9.000 euro contant geld en verschillende devices, waaronder 35 mobiele telefoons. De verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en voor 14 dagen in bewaring gegaan.

Buiten de boekhouding

Het strafrechtelijk onderzoek startte na signalen van diverse opsporings- en controlediensten. De verdachte had tot 2021 een winkel in telecommunicatie-artikelen en internetdiensten.

Vermoed wordt dat de man vanuit deze onderneming in vele pgp-toestellen en de bijbehorende abonnementen voor het gebruik van Sky-ECC en Encrochat heeft verkocht.

De pgp-omzet werd volgens het onderzoeksteam buiten de boekhouding gehouden. De afnemers van de toestellen betaalden contant of met bitcoins. De verdachte man raadde zijn klanten af om betalingen per bankrekening te voldoen, aldus de FIOD.