FIOD: bierfraudeurs ontdoken voor miljoenen aan belasting

De FIOD heeft maandag doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar fraude met accijns, verbruiksbelasting en btw door handelaren in bier en frisdranken. De invallen waren in drie bedrijfspanden in Den Haag en Rotterdam en zes woningen in Den Haag, Maassluis, Vlaardingen en Voorburg. Daarbij zijn ook vuurwapens gevonden.

Er is niemand aangehouden maar er is wel is beslag gelegd op de administratie, gegevensdragers, drie auto’s waaronder een Porsche Cayenne, een vrachtwagen en 40.000 euro contant geld. Verder zijn er vuurwapens, patroonhouders en patronen aangetroffen. Deze zijn overgedragen aan de politie.

De FIOD denkt dat via schijnconstructies grote partijen bier en alcoholvrije dranken zijn geïmporteerd zonder daarover de verschuldigde accijnzen, verbruiksbelasting en btw af te dragen. Ondernemingen bestellen bier en frisdranken in het buitenland. Die goederen worden op papier geleverd aan zogenoemde ploffers. In werkelijkheid gaan de goederen rechtstreeks naar de aankopende ondernemingen. Daartussen zaten “ploffers”.

Ploffers zijn op normale wijze opgerichte vennootschappen met meestal een korte levensduur. Ze verdwijnen zonder accijns, verbruiksbelasting en btw te betalen. De ploffers hebben de goederen ingevoerd vanuit het buitenland met hun verplichting om belastingen te betalen. Ploffers leveren de goederen op papier door aan een andere handelaar. Het geschatte nadeel over de periode eind 2016 tot en met heden loopt in de miljoenen euro’s.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.