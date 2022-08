‘FIOD doet inval bij Dakar Ralley-rijders’

Connect on Linked in

Dw FIOD heeft in een onderzoek naar verduisterde miljoenen door verdachten uit Kazachstan maandag invallen gedaan in Eindhoven en Son bij personen en bedrijven die meedoen aan de Dakar Ralley. Volgens het Eindhovens Dagblad gebeurde dat ook bij rallycoureur Gerard de Rooy, in zijn woonhuis in Son. De Rooy zou geen verdachte zijn.

Er was ook een inval in een pand aan de Hooge Zijde in Eindhoven, een werkplaats van rallyteam EVM. Ook de eigenaar van EVM is geen verdachte.

Wel verdachte in het onderzoek is de Kazach Artur Ardavichus die tot voor enkele jaren de baas was van de autosporttak van Astana, dat naast een ralleyploeg ook een wielerploeg en een voetbalclub heeft. Hij wordt volgens Kazachse media verdacht van het verduisteren van ruim 4 miljoen euro die bedoeld was voor het promoten van de autosport en het land. Andere verdachten werken ook bij Astana, ook bij de wielerploeg.

Astana sponsorde onder meer EVM en Team De Rooy.

Ardavichus is momenteel voortvluchtig.