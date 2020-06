FIOD en politie arresteren man en vrouw om drugshandel

Connect on Linked in

Een gezamenlijk team van FIOD en politie heeft vorige week donderdag een 40-jarige man en 36-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden in een drugsonderzoek. Het team deed invallen in een woning in Den Haag en in een bedrijfspand in de Spaanse Polder in Rotterdam. Dat heeft de FIOD woensdag bekend gemaakt.

Er werd beslag gelegd op een halve kilo drugs, 5.000 euro cash geld en tassen waar vermoedelijk drugs in vervoerd werden. Verder zijn er een vuurwapen en negen pgp-telefoons aangetroffen.

De man is dinsdag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft hem voor 14 dagen in bewaring gezet.

In het bedrijfspand in de Spaanse Polder stuitte het team bij toeval op een ruimte die volledig was ingericht als winkel met merkvervalste kleding. Deze zaak is overgedragen aan de politie.