FIOD: geldkoerier van ondergrondse bankier onderschept

In een gezamenlijk onderzoek van de landelijke eenheid van de politie en de FIOD is dinsdag volgens de FIOD een 44-jarige geldkoerier aangehouden. Het is een man uit Amsterdam. Hij wordt verdacht van witwassen. Hoeveel geld er is gepakt wil de FIOD niet zeggen.

Er zijn ook drie woningen en een winkelpand in Amsterdam doorzocht. De FIOD vermoedt dat de verdachte als geldkoerier werkte voor een undergroundbankier. Een andere verdenking is dat het contante geld dat aan hem werd overgedragen een criminele herkomst had.

Er is beslag gelegd op administratie, een grote hoeveelheid contant geld, twee auto’s en tientallen mobiele telefoons. Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.

Bij ondergrondsbankieren kunnen in Nederland bij grote geldhoeveelheden worden gestort die dan in andere landen worden opgenomen, of omgekeerd. Deze route onttrekt zich aan het toezicht van banken of de overheid.