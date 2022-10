FIOD: grote amfetamineproducenten gestopt

Connect on Linked in

De landelijke recherche en de FIOD hebben vorige week 101 kilo amfetamine aangetroffen tijdens invallen in Limburg en in de regio Rotterdam. De invallen werden gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar synthetische drugs. Op maandag 10 en donderdag 13 oktober zijn vier woningen in Rotterdam, Ridderkerk, Maassluis en twee bedrijfspanden in Rotterdam en Brunssum doorzocht. Drie mannen van 30, 33 en 34 uit Ridderkerk, Heerlen en Rotterdam zijn aangehouden. De jongste twee verdachten zitten nog vast.

1.850 kilo

Ze worden verdacht van overtredingen van de Opiumwet, misbruik maken van chemicaliƫn en valsheid in geschrift.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal dat de FIOD ontving over meerdere leveringen van grondstoffen die gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs. Na dit signaal werd een zending met de stof BMK-glycidezuur (een belangrijke grondstof voor amfetamine) aangetroffen en in beslag genomen. Het onderzoeksteam denkt dat de verdachten al eerder zendingen hebben geleverd waarvan een substantieel gedeelte vermoedelijk op de markt terecht is gekomen. De aangetroffen hoeveelheid zou na verwerking circa 1.850 kilo amfetamine zijn met een geschatte straatwaarde van bijna 12 miljoen euro.

Expediteur

Tijdens de doorzoekingen op 13 oktober in de woningen en bedrijfspanden, bij onder meer een douane-expediteur die verantwoordelijk was voor de invoer van de stof, is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, contant geld, luxe horloges en crypto-telefoons. Deze inbeslagnames gaven aanleiding om donderdag in een bedrijfspand in Brunssum binnen te vallen. Daar werd de 101 kilo amfetamine aangetroffen, die volgens de FIOD een waarde heeft van 646.000 euro. Het onderzoeksteam denkt dat er nog meer mensen zullen worden aangehouden.

Het onderzoek staat onder leiding van het landelijk parket.