FIOD: grote corruptiezaak bij Nederlandse tak multinational

De FIOD heeft woensdag een 57-jarige man uit de regio Zuid-Kennemerland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. De man zou als (voormalig) bestuurder van de Nederlandse tak van een internationaal bedrijf mee hebben gedaan aan een omkoping van circa 27 miljoen euro.

Utrecht

De man wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en witwassen. In het onderzoek zijn behalve de 57-jarige man nog zes anderen als verdachten aangemerkt wegens betrokkenheid bij de omkoping en/of het witwassen.

Twee woningen in de regio Zuid-Kennemerland en Utrecht en een woning en twee bedrijfspanden in de gemeente Haarlemmermeer zijn doorzocht.

Ferrari

Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, digitale gegevensdragers, drie auto’s (Ferrari, Range Rover en Mini Cooper), 30.000 euro contant geld en verschillende dure horloges (Rolex). Ook is beslag gelegd op onroerend goed in Nederland en Zwitserland en op een bankrekening in Zwitserland.

Meldingen van Rabobank

Het strafrechtelijk onderzoek startte na meldingen van de Rabobank bij de FIU. De 57-jarige man is vermoedelijk als (voormalig) bestuurder van de Nederlandse tak van een internationaal bedrijf onderdeel van een omvangrijke omkopingsconstructie van circa 27 miljoen euro aan (internationale) geldstromen sinds 2015.

Via zijn privébedrijven ontving hij de omkopingsbetalingen volgens de FIOD vermoedelijk in ruil voor het garanderen van opdrachten voor een Nederlandse onderneming die werkzaamheden verrichtte voor het bedrijf waar de 57-jarige man werkzaam was.

Andere verdachten

Dat geld is volgens de FIOD voor een deel witgewassen door de hoofdverdachte en zijn familieleden. Een deel van de omkopingsbetalingen ging ook naar een buitenlandse bestuurder.

Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket en loopt nog door. De FIOD heeft nog andere verdachten op het oog.