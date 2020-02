FIOD: man uit Noordwijk waste wit met goud en bitcoins

Connect on Linked in

De FIOD zegt dat er maandag een man uit Noordwijk is aangehouden op verdenking van witwassen met cryptovaluta. In een ander onderzoek naar witwassen met cryptovaluta is er maandag iemand uit de provincie Groningen opgepakt.

Crypto-creditcard

De 45-jarige man uit Noordwijk is aangehouden voor het vermoedelijk witwassen van een bedrag van ruim 2 miljoen euro. Hij deed met een cryptocreditcard grote aankopen die niet te verklaren waren met zijn bij de Belastingdienst aangegeven inkomen en vermogen. Ook deed hij diverse grote contante geldopnames met deze kaart. Er is beslag gelegd op ongeveer 10.000 euro contant geld, ongeveer 3 kilo goud, tientallen wallets met ongeveer 260.000 euro aan cryptovaluta , debet/creditcards met crypto en euro’s, een auto, horloges en sieraden.

Tweede onderzoek

In het tweede onderzoek is een man van 31 jaar uit de provincie Groningen aangehouden. Twee andere verdachten worden gehoord. De verdenking is dat zij een flink bedrag hebben witgewassen. In totaal zou het om ongeveer 100.000 euro gaan. Daarvoor is gebruik gemaakt van de Bestmixer.io service. Aan de hand van het gebruikte Bitcoinadres kon door het opsporingsteam het IP-adres geïdentificeerd worden. Vermoedelijk is de mixservice gebruikt om inkomsten te verhullen en wit te wassen. Er is beslag gelegd op administratie en veel gegevensdragers, zoals computers, smartphones, USB-sticks en harde schijven.

Het is een internationaal onderzoek. Medio 2018 werd de samenwerking in de zogenoemde J5 gevormd. De J5 bestaat uit de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het VK, de VS en Nederland. Doel is bestrijding van internationale fiscale criminaliteit en witwassen.

Eind vorig jaar heeft de FIOD internationaal data gedeeld die eerder dat jaar in beslag was genomen bij het onderzoek naar de crypto-mixservice Bestmixer.io. Bovenstaand FIOD onderzoek is uit het onderzoek naar de crypto-mixservice Bestmixer.io voortgekomen.

Waarschijnlijk volgen in dat J5-verband op basis van deze informatie nog andere internationale onderzoeken, aldus de FIOD.