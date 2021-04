FIOD: miljoenenfraude met valse facturen voor vlees

Connect on Linked in

De FIOD heeft een man aangehouden die valsheid in geschrifte zou hebben gepleegd met het maken van valse facturen voor vlees ter waarde van vele miljoenen euro’s. Woensdag waren er invallen bij drie bedrijfspanden en een woonadres in Almere.

Een 30-jarige man werd overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam voor verhoor en zit vast in beperkingen, wat betekent dat hij geen contact met de buitenwereld mag hebben. Een tweede verdachte is niet aangehouden, hij is ter plaatse verhoord.

De aangehouden man is bestuurder en aandeelhouder van een BV die werd gebruikt als tussenpersoon in de internationale handel.

Bij de doorzoekingen is administratie in beslag genomen. Gebleken is volgens de FIOD dat er valse facturen zijn opgemaakt voor onder meer de levering van vlees uit Zuid-Amerika. De bedragen die daarbij werden gefactureerd liepen in de miljoenen euro.

Onduidelijk is of de producten ook altijd daadwerkelijk geleverd zijn. Daarnaast is een ingewikkelde constructie gebouwd van bedrijven in de leveringsketen.

Het onderzoek is begonnen na een signaal aan de FIU over ongebruikelijke transacties. Het staat onder leiding van het functioneel parket Amsterdam.