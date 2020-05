FIOD: opnieuw een mondkapjes-fraude

Vrijdag heeft de FIOD een 48-jarige man uit Den Haag aangehouden omdat hij mensen met verkoop van mondkapjes zou hebben opgelicht. Klanten betaalden voor bestellingen van mondkapjes maar kregen niets geleverd. De FIOD zegt dat de man zo voor ruim 95.000 euro omzet haalde.

Uitkering

Tijdens doorzoekingen in twee woningen in Den Haag is beslag gelegd op zijn administratie. Ook is een handelsvoorraad drugs gevonden, die is overgedragen aan de politie. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte in korte tijd grote bedragen contant geld heeft gepind. Op een klein deel van het geld is beslag gelegd. De verdachte heeft een uitkering en staat bij de Belastingdienst niet bekend als ondernemer. De aangehouden man wordt verdacht van oplichting en witwassen.

Tip

Het strafrechtelijke onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.

De FIOD startte het onderzoek na een melding van de FIU (Financial Intelligence Unit). Daar lag een tip over een man die mondkapjes zou hebben verkocht aan buitenlandse bedrijven en die niet hebben afgeleverd.

Deze week arresteerde de FIOD in een andere zaak ook twee mensen op verdenking van eenzelfde soort fraude:

