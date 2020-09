FIOD pakt in Rotterdam 11 miljoen illegale sigaretten

Connect on Linked in

De FIOD heeft dinsdagmiddag in de Rotterdamse haven ruim 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten zaten in een container en waren verpakt in dozen. Er is niemand aangehouden.

De actie was een samenwerking met de Belgische douane. Er zijn volgens de FIOD aanwijzingen dat de sigaretten voor de Nederlandse markt waren bestemd. Als de sigaretten op de Nederlandse markt terecht waren gekomen zou een bedrag van circa drie miljoen euro aan accijns zijn ontdoken. Alle sigaretten zijn inmiddels afgevoerd en worden vernietigd.

Het onderzoek van de FIOD loopt nog door. Volgens de FIOD worden er mogelijk nog verdachten aangehouden.