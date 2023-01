FIOD pakt tienduizenden kilo’s aan illegale tabak

Connect on Linked in

Vrijdagmiddag is onder leiding van de FIOD een illegale tabaksnijderij en een voorraad tabak in beslag genomen. Er waren doorzoekingen op twee locaties in Weert en één in Margraten. In Weert werd in een loods de tabaksnijderij aangetroffen. De FIOD denkt dat daar tabak voor een illegale sigarettenfabriek werd gesneden.

Pallets

In die loods zijn ook twee mannen uit Oost-Europa aangehouden. De tweede loods in Weert werd gebruikt als opslagplaats voor tabak. In Margraten bleken in een loods 160 pallets met materialen voor het maken en verpakken van sigaretten te staan.

7,5 miljoen aan accijnzen

In totaal is ruim 47.000 kilo illegale tabak inbeslaggenomen. Het is nog onbekend voor welk land de tabak was bestemd.

Als deze op de Nederlandse markt terecht zouden zijn gekomen, was een bedrag van circa 7,5 miljoen euro aan accijnzen ontdoken. Alle tabak, materialen en de machines zijn inmiddels afgevoerd en worden vernietigd.

De FIOD doet onderzoek dat onder leiding staat van het functioneel parket. Volgens de FIOD bouwen criminele aan grote vermogens omdat er met de verkoop van illegale sigaretten door de hoge accijnzen gerote winsten worden geboekt. De productie en handel van illegale sigaretten is in handen van internationaal opererende criminele organisaties