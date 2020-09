FIOD pakt voor miljoenen aan ketamine

Connect on Linked in

De FIOD heeft vorige week in een grootschalig onderzoek naar ketaminehandel vier verdachten aangehouden. Er zijn zeven doorzoekingen verricht en er is beslag gelegd op miljoenen euro’s, onroerend goed en meerdere bankrekeningen.

(beeld uit archief)

Witwassen

Ketamine is geen drug maar een narcosemiddel, illegale handel is verboden. De verdenking tegen de verdachten is witwassen en illegale handel in ketamine. De raadkamer van de rechtbank Amsterdam besloot maandag dat de twee hoofdverdachten, een 54-jarige en een 56-jarige man uit de regio Amsterdam, de gevangenhouding in gaan.

150 mensen

Tijdens de actie waren ruim 150 mensen van de FIOD, Douane en politie betrokken. Er waren doorzoekingen op zeven locaties in Amsterdam, Almere, Soest, Weesp en Vinkeveen in zowel woningen, bedrijfspanden als opslagloodsen. Hierbij werden administratie, encrypted telefoons, luxe goederen (tassen, horloges), luxe voertuigen (waaronder een Porsche Macan, een Jeep en een BMW) en 80.000 euro contant geld in beslag genomen. Tevens werd voor miljoenen euro’s beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.

In de woning van de vader van een van de verdachten werd 185 kilo ketamine aangetroffen. Deze hoeveelheid heeft een straatwaarde van ruim 4,5 miljoen euro. Ketamine is een pijnbestrijder en narcosemiddel. Het valt onder de Geneesmiddelenwet en zonder vergunning of doktersrecept, is het produceren, verhandelen of in bezit hebben van ketamine strafbaar. Ketamine is een populaire partydrug.

Ondergronds bankieren

Het vermoeden van het Openbaar Ministerie is dat een van de twee hoofdverdachten gebruik maakte van een systeem van ondergronds bankieren bij het witwassen van de illegaal verdiende gelden. Het onderzoek toont vermoedelijke financiële linken naar Spanje, Dubai en Hong Kong. In dat kader vonden er een aantal dagen later nog twee doorzoekingen plaats in Nieuw-Vennep en Nieuwe Wetering. Hierbij werd nog een vijfde aanhouding verricht en werden twee vuurwapens, 220.000 euro contant geld en een gebruikershoeveelheid ketamine in beslag genomen.

De aanleiding voor het onderzoek was een melding bij Meld Misdaad Anoniem (MMA).