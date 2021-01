FIOD: Polen wilden voor 14 miljoen BTW aan tabak ontduiken

Connect on Linked in

In samenwerking met de Poolse politie en de Nederlandse douane heeft de FIOD gisterenavond in een loods in Dronten ruim 72.000 kilo illegale tabak in beslag genomen. Een deel was gereed voor gebruik en ander deel moest nog worden gesneden en gedroogd. Er zijn acht mannen met de Poolse nationaliteit aangehouden.

14 miljoen euro

De 72 ton tabak was verpakt in circa 450 dozen. De tabak stond klaar om te worden gesneden en gedroogd voor de productie van sigaretten. Het is niet bekend voor welk land de tabak bestemd was. Als deze tabak op de Nederlandse markt terecht was gekomen, zou een bedrag van circa 14 miljoen euro aan belastingen zijn ontdoken. Alle tabak en de snij- en droogmachines zijn inmiddels afgevoerd en worden vernietigd.

Dit onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.

Venlo

Los van de vondst in Dronten zijn eerder deze week in een loods in Venlo ruim zeven miljoen illegale sigaretten gevonden. De sigaretten waren verpakt in 744 dozen en stonden klaar voor transport. Ook de bestemming hiervan is onbekend. Op de Nederlandse markt zou hierover ruim 1,8 miljoen euro aan belastingen moeten worden afgedragen. Alle sigaretten en toebehoren zijn afgevoerd en vernietigd, waarmee deze zaak is afgesloten.

Volgens de FIOD is handel in illegale sigaretten en accijnsfraude erg winstgevend en weten criminelen hiermee grote vermogens op te bouwen.