FIOD: verdachte had foto’s en filmpjes van uitpakken van drugs op zijn telefoon

Deze week is bekend geworden dat de FIOD op woensdag 2 december drie verdachten uit Rotterdam heeft aangehouden in een onderzoek naar witwassen en de handel in drugs. Het zijn twee mannen van 32 en 36 jaar en een 34-jarige vrouw. De raadkamer van de rechtbank heeft vrijdag de voorlopige hechtenis van twee verdachten met 90 dagen verlengd. De vrouw is voorlopig vrijgelaten.

De 32-jarige verdachte werd half november door de Douane op Schiphol gecontroleerd. Hierbij bleek dat hij bijna 10.000 euro contant geld, een duur horloge en sieraden bij zich had. De Douane had een vermoeden van witwassen omdat de legale inkomsten van de man niet toereikend leken voor zoveel contanten en dure spullen. Na de melding werd de zaak overgedragen aan de FIOD. De verdachte werd aangehouden op verdenking van witwassen en na verhoor vrijgelaten.

Foto’s en filmpjes

Nader onderzoek van de FIOD naar de man deed het vermoeden rijzen dat de man handelde in drugs. In de telefoon van verdachte werden onder andere foto’s en filmpjes aangetroffen van grote hoeveelheden contant geld en het uitpakken van drugs. De 36-jarige verdachte kwam nu ook in beeld.

Op 2 december heeft de FIOD twee woningen in Rotterdam doorzocht, samen met de Douane en de Koninklijke Marechaussee. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op ruim 128.000 euro contant geld, ruim 16 kilo cocaïne, diverse telefoons en een auto.

Het onderzoek staat onder leiding van het arrondissementsparket Noord-Holland.