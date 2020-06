FIOD vindt 250.000 euro in autowasstraat Diemen

Connect on Linked in

De FIOD heeft afgelopen zaterdag drie mannen opgepakt in een witwasonderzoek: een 47-jarige man uit Diemen en twee Engelsen van 27 en 28 jaar oud. Er is ruim 250.000 euro in beslag genomen. Het onderzoek begon na een tip van de Britse recherche.

Na de tip deden FIOD-ambtenaren een doorzoeking in een carwash in Diemen. De informatie was dat op die locatie een geldtransactie plaats zou vinden. Nadat de twee Engelsen met hun auto de carwash verlieten werden zij aan de kant gezet. Bij controle van de auto werd 250.000 euro cash geld aangetroffen.

In de autowasserij werd in een verborgen ruimte nog meer cash geld gevonden. Verder werden vaten met resten van vermoedelijk ketamine aangetroffen en ook vuurwapens, dat is allemaal overgedragen aan de politie. Alle geld en ook twee auto’s zijn door de FIOD in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie.