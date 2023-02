FIOD vond winst verdachte uit cryptohandel te hoog

Connect on Linked in

Tegen een 53-jarige man uit Delft heeft het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Rotterdam zes jaar en acht maanden celstraf geëist voor witwassen met cryptovaluta valsheid in geschrift en het verschaffen van inlichtingen over mogelijkheden voor in- en vervoer MDMA en cocaïne in en naar Nederland. Het totale bedrag dat zou zijn witgewassen komt op vele miljoenen euro’s, denkt het OM.

Ongebruikelijke transacties

Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen van meerdere banken over ongebruikelijke transacties door de verdachte bij zowel de FIOD als bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Er werden grote bedragen overgemaakt naar de bankrekening van de verdachte, terwijl deze bedragen niet leken te matchen met zijn inkomen. Bij een eerste onderzoek bleek dat de verdachte 6,3 miljoen euro als van uit cryptohandel bij de Belastingdienst had opgegeven als vermogen. Dat bedrag zou in één jaar zijn verdiend.

Criminele herkomst

Door medewerking van de Spaanse autoriteiten is de verdachte daar in november 2020 aangehouden. Aansluitend heeft de FIOD een uitgebreid onderzoek verricht naar de herkomst van het door verdachte vergaarde vermogen.

Het Openbaar Ministerie concludeerde dat ‘de vage verklaringen die verdachte geeft’ niet te verifiëren zijn. Ook niet nadat er in opdracht van de rechtbank na de eerste inhoudelijke zitting in november van vorig jaar aanvullend onderzoek is verricht. Dat betekent dat er geen andere verklaring kan zijn dan dat het geld een criminele herkomst heeft, aldus het Openbaar Ministerie.

De verdachte zou banden hebben gehad met drugscriminelen.