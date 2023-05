FIOD: witwasnetwerk ontmanteld

Connect on Linked in

De FIOD meldt maandag dat er op 21 april drie mannen (37, 42 en 54) en een vrouw (35) uit Den Haag, Rotterdam en Nieuwe Wetering zijn aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met witwassen, ondergronds bankieren en handel in precursoren voor de productie van synthetische drugs. Ook een Tsjech en een Hongaar zijn aangehouden.

Geld, drugs en wapens

Van de verdachten zijn woningen en twee bedrijfspanden in Nieuw-Vennep doorzocht, waarbij ook geld- en drugshonden zijn ingezet. Er is beslag gelegd op ongeveer een half miljoen euro aan contanten, 21 kilo mdma en 3.150 kilo aan precursoren (PMK/BMK), een vuurwapen, munitie, twee voertuigen met een verborgen ruimte, geldtelmachines en luxe goederen. Daarnaast zijn administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Precursoren

Tijdens de doorzoeking op 21 april kwam een 40-jarige man uit Tsjechië in een voertuig met een verborgen ruimte aan bij het bedrijfspand in Nieuw-Vennep. Ook deze man is aangehouden. Verder onderzoek leidde naar een bedrijf in Hoensbroek waar de FIOD op 2 mei een doorzoeking deed. Hierbij is een 35-jarige man uit Heerlen aangehouden en zijn ongeveer 6.300 kilo aan precursoren in beslag genomen.

Hongarije

De Hongaarse autoriteiten hebben op 21 april op verzoek van de FIOD een 40-jarige man uit Boedapest aangehouden en zijn woning en een bedrijfspand doorzocht. Het vermoeden bestaat dat hij vanuit Hongarije betrokken was bij het ondergrondse bankieren en de handel in precursoren.

Tientallen miljoenen euro’s

De FIOD vermoedt dat de verdachten criminelen faciliteerden bij het witwassen van tientallen miljoenen euro’s afkomstig uit drugshandel. Het bedrijfspand in Nieuw-Vennep fungeerde als plek waar criminelen contant geld konden brengen en afhalen. Ook vonden geldoverdrachten op straat plaats, waarbij gebruik werd gemaakt van tokens. Het geld werd vanaf het bedrijfspand in Nieuw-Vennep met buitenlandse voertuigen naar Hongarije gebracht.

Cryptocurrencies

Vermoed wordt dat de gelden in Hongarije in het bancaire systeem werden gebracht en vervolgens via bankrekeningen in China en Hongkong op bankrekeningen van de criminelen terecht kwamen. Tevens werden criminele gelden witgewassen via de aankoop van cryptocurrencies. De faciliterende organisatie berekende hiervoor commissies.

Drie verdachten zijn op 1 mei 2023 voor de raadkamer verschenen, die heeft beslist dat ze drie maanden langer vast blijven zitten.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder de leiding van het Functioneel Parket in Amsterdam.