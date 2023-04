Flat beschoten in Vlissingen, vrouw (33) aangehouden

Connect on Linked in

Aan de Vincent van Goghlaan in Vlissingen is zondagmiddag iets voor 18.00 een flat beschoten. Er lijkt niemand gewond te zijn geraakt. Een 33-jarige vrouw uit Vlissingen is aangehouden als verdachte.

De politie heeft in de omgeving van de plaats delict een auto aangetroffen die mogelijk betrokken was bij de schietpartij. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.

Er wordt ter plaatse onderzoek verricht dat nog geruime tijd in beslag gaat nemen, zo meldt de politie. Over een motief voor de beschieting van de flat is nog niets bekend.

De politie doet behalve op de Vincent van Goghlaan ook onderzoek op de President Rooseveltlaan en de Bloemenlaan, die vlakbij liggen.