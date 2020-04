Flat in Heerlen beschoten

Connect on Linked in

In Heerlen is in de nacht van de dinsdag op woensdag een flatwoning beschoten. Volgens de politie is niet duidelijk of er op dat iemand iemand in de woning aanwezig was en of er iemand gewond is geraakt.

De politie kreeg na 02.00 meerdere meldingen dat er zou zijn geschoten op een woning aan de Van Galenstraat in Heerlen. Op het moment dat de politie aankwam was er niemand in de woning aanwezig.

De politie trof bij aankomst een lege woning en constateerde dat er van buitenuit op de woning is geschoten. De technische recherche heeft in en om de woning onderzoek gedaan.